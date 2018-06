PreCongé viert start zomer 21 juni 2018

Om het einde van het schooljaar en de start van de zomer te vieren, is er van vrijdag 22 tot en met zondag 24 juni PreCongé. Lions Boulevard, een driedaags foodtruckfestival, palmt naast het Regenboogstadion de oevers van de vijvers in. Er is daar verder Waregem Kinderstad op zaterdag en zondag, met springkastelen, een hindernissenparcours, rodeo, speelbus en zo meer. Zo staat er ook een glijbaan van 25 meter lang, enkel op zaterdagnamiddag. Verder op het programma van Kinderstad: initiaties golf of tennis, een glittertattoo zetten en dansdemonstraties. PreCongé, dat is op zaterdag vanaf 19 uur ook een show met volksdansgroepen uit Bulgarije, de Filipijnen en Portugal en op zondag vanaf 12.30 uur het sportief spektakel City Mountainbike. Het parcours is vernieuwd. Zo rijden de mountainbikers nu bijvoorbeeld door de zandbak van het speelplein aan zwembad De Treffer. Info: www.waregem.be/preconge.





(LPS)