Potegemwegel is vernieuwd 12 juli 2018

De Potegemwegel, tussen de Potegemstraat en Zuiderlaan, is vernieuwd. De druk gebruikte voetweg kreeg een nieuw en breder wegdek en een breder brugje over de Gaverbeek. De voetweg kreeg met Potegemwegel ook een naambord. Het is de eerste trage weg in Waregem met een officieel naambord. Ze vallen op door hun groene kleur en zijn zo zichtbaarder in het straatbeeld. "Ook andere trage wegen krijgen een naambord, met steun van de provincie en stadslandschap Leie en Schelde, dat de bordjes levert", zegt provincieraadslid Rik Soens (CD&V). Het stadsbestuur werkt aan de opwaardering van de wegels, die nuttig zijn voor voetgangers en fietsers om drukke straten te vermijden. Ze zijn ook handig als doorsteek, om een kortere weg af te leggen dan via gewone wegen. (LPS)