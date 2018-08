Posterijstraat opgefrist en veiliger gemaakt 24 augustus 2018

02u24 0

Tien maanden en twintig dagen na de eerste spadesteek is de heraanleg van de Posterijstraat (N357) in Sint-Eloois-Vijve achter de rug. De straat is officieel heropend door politici, gevolgd door een hapje en drankje voor bewoners en genodigden in café 't Kroontje. "De straat kampte met verzakkingen, die telkens veroorzaakt werden door de slechte riolering", zegt schepen van Mobiliteit Kristof Chanterie (CD&V). "Er zijn nu een nieuwe gescheiden riolering en nieuw wegdek én afgescheiden fietspaden in beide richtingen. Het project omvat ook een veilige oversteek vanuit de Millenniumwijk naar de basisscholen, genoeg parkeerplaatsen aan handelszaken én een nieuwe bushalte, waar wel nog een hokje moet gezet worden. Bovendien is de gevaarlijke bocht van de N357 met de Schoendalestraat beveiligd. De werken werden gegund voor 1,5 miljoen euro. De stad recupereert wel een stuk door de aanleg van de gescheiden riolering, via De Vlaamse Milieumaatschappij", aldus schepen Kristof Chanterie. (LPS)