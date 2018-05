Populaire pastabar heeft nieuwe stek 17 mei 2018

Pasta Elica is in Waregem naar een ruimer pand op het middenplein van winkelgalerij Het Pand verhuisd en neemt bovendien een nieuwe start als Pasta del pigro. De populaire pastabar heeft verder een nieuw interieur met bijna zeventig zitplaatsen binnen en ook een terras. De pastabar is voortaan ook in de namiddag open voor wie even tot rust wil komen met frozen yoghurt, american pancakes en koffie. Pasta del pigro heeft ook vestigingen op Lauweplaats in Lauwe en in de Kortrijksesteenweg (N43) in Harelbeke. Meer info staat op de Facebookpagina. (LPS)