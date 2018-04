Politiezone Mira naar nieuwbouw op 17 West 13 april 2018

02u50 0 Waregem De politie van de zone Mira (Anzegem, Avelgem, Spiere - Helkijn, Waregem en Zwevegem) krijgt een nieuw centraal politiegebouw.

Het nieuwe centrale gebouw zal er op de site van businesscenter 17 West langs de Kalkhoevestraat komen. "Al enkele jaren zochten we naar een nieuwe plek waar alle centrale politiediensten samen een onderkomen zouden krijgen", weet de voorzitter van het politiecollege Kurt Vanryckeghem. De politieraad gaf nu groen licht aan het politiecollege om de onderhandelingen met de projectontwikkelaar voor de aankoop van de site op 17 West te starten. Als het tot een akkoord komt, zou het nieuwe politiegebouw over twee jaar al gebruiksklaar kunnen zijn. De politiezone Mira krijgt overigens vanaf 1 oktober een nieuwe korpschef. Dan gaat Jean-Pierre Coudenys (63) met pensioen na 17 jaar. In 2016 kreeg hij nog een nieuw mandaat voor vijf jaar. "Maar ik had voor mezelf toen al uitgemaakt dat ik die periode niet zou uitdoen", zegt hij. Jean-Pierre Coudenys wordt opgevolgd door Frederik Vandecasteele (42) uit Ingelmunster. (LSI)