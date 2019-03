Politie waarschuwt voor oplichters via de telefoon Alexander Haezebrouck

07 maart 2019

10u59 0

De politiezone Mira (Waregem, Zwevegem, Spiere-Helkijn, Avelgem en Anzegem) waarschuwt voor mogelijke oplichters via de telefoon. “Ze doen dat vanuit het buitenland maar op je telefoon verschijnt toch het lokale zonenummer 056 van deze regio”, zegt de politie. “Het zonenummer wordt dan gevolgd door vier nullen en twee getallen. We hebben ondertussen toch al enkele meldingen binnen gekregen” De politie raadt aan om niet op te nemen als je telefoon krijgt van een telefoonnummer dat er zo uitziet: 056/00.00… Wat de precieze bedoelingen zijn van de oplichters is niet duidelijk.