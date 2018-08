Politie waarschuwt voor mogelijke kinderlokker 23 augustus 2018

De lokale politie waarschuwt voor een mogelijke kinderlokker in Beveren-Leie. De politie heeft begin deze week een melding binnengekregen dat er ter hoogte van een speelplein in Beveren-Leie een witte bestelwagen was gestopt vlak bij enkele kinderen. De man en de vrouw in de bestelwagen zouden de kinderen gevraagd hebben om eens in de auto te komen kijken. Daar zat volgens hen een katje. Het is niet de eerste keer dat de politie zo'n melding binnenkrijgt. Voor de zomervakantie waren er gelijkaardige meldingen in Vichte, Moen en Kortrijk. "Eén keer ging het om een witte bestelwagen, de andere keer om een zwarte", verduidelijkt korpschef Jean-Pierre Coudenys van de politiezone Mira. "In één onderzoek werd een verdachte in Spanje verhoord. Hij bleek helemaal niet geïnteresseerd te zijn in kinderen, maar was wel een oplichter. Uiteraard onderzoeken we de zaak en houden we alle pistes open." De politie raadt aan om waakzaam en voorzichtig te zijn. Ze raden ook ouders aan om kinderen aan te spreken over de mogelijke gevaren op straat. Ga nooit in op aanlokkelijke voorstellen van vreemden. Iets verdachts gezien? Aarzel dan niet om het nummer 101 te bellen. (AHK)