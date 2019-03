Politie vindt man slapend in auto, na ongeval:

op café gegaan “om te ontstressen” VHS

25 maart 2019

16u16 0 Waregem A.M., een 41-jarige man uit Waregem, moet zijn auto één maand aan de kant laten staan na een ongeval onder invloed van alcohol. “Ik was na een discussie thuis weggegaan om te ontstressen”, zegt de man. “En eigenlijk kan ik niet zo goed tegen alcohol.”

Toen Andy M. en zijn echtgenote in mei vorig jaar woorden kregen, besliste de man om de zaak niet op de spits te drijven. “Ik ging weg van thuis om te ontstressen”, zegt de man. M. trok naar een café en zette zich daar aan de toog. Toen hij later weer naar huis reed, had hij een klein ongeval. De politie trof hem slapend aan achter het stuur. “U had 2,2 promille alcohol in het bloed, veel te veel om nog veilig te rijden”, sprak de rechter. M. stamelde dat hij eigenlijk niet zo goed alcohol kan verdragen. “Een reden te meer om extra voorzichtig te zijn”, vond de politierechter. M. kreeg een rijverbod van één maand en een boete van 800 euro. De man moet ook een geneeskundig en psychologisch onderzoek ondergaan.