Politie treft huis vol bloedspatten aan nadat man van trap valt 06 november 2018

De politie begaf zich afgelopen weekend vliegensvlug naar een woning in de Roger Vansteenbruggestraat. Daar troffen ze een man aan in zijn zetel, hij veroerde niet meer. Het huis hing vol bloedspatten. Omdat het niet duidelijk was hoe de man aan zijn verwondingen was gekomen, werden twee andere mannen die ook aanwezig waren in de woning opgepakt. Beide heren waren duidelijk dronken en legden onsamenhangende verklaringen af. Het slachtoffer werd uiteindelijk zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De twee andere aanwezigen mochten opnieuw naar huis, nadat bleek dat het slachtoffer van de trap was gevallen. Vermoedelijk had hij te veel gedronken. (AHK)