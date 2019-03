Politie stuurt nieuw opsporingsbericht uit voor brutale tigerkidnapping juwelierskoppel TVC

01 maart 2019

15u10

Bron: Belga 0 Waregem De federale politie heeft een nieuw opsporingsbericht verstuurd na de brutale tigerkidnapping van een juwelierskoppel in Waregem eind vorig jaar. Toen werd een exclusieve juwelenwinkel volledig leeggeroofd. Een van de daders zou een Trumpmasker gedragen hebben toen hij de winkel binnenkwam.

Gewapende en gemaskerde mannen wachtten op 13 november het juwelierskoppel op aan hun woning. Ronny Haesevoets en zijn echtgenote werden geslagen en onder bedreiging van een wapen werd de vrouw vastgebonden met snelbinders. De overvallers dreigden ermee dat ze haar man zouden vermoorden als ze iets zou proberen, en lieten haar achter. Daarna moest de juwelier naar de winkel rijden en het alarm deactiveren. In anderhalf uur was de winkel leeggeroofd.

De overvallers spraken Frans en hadden volgens het slachtoffer meerdere lagen kleding boven elkaar aan. De grootste dader is vermoedelijk 1,90 meter. Hij droeg een zwarte jas met een wit logo op de arm en een donkere ski- of regenbroek. Hij droeg een mondmasker. De tweede overvaller droeg een donkerblauwe jas met rode afwerking en een regen- of skibroek met een wit logo. Hij droeg een bivakmuts en had een Trumpmasker op zijn hoofd op het ogenblik dat hij de juwelierszaak binnenging. De derde werd omschreven als "een kleine dikke." De man zou kleiner zijn dan 1,74 meter. Ze namen de juwelier mee naar de winkel in de Stormestraat in Waregem met een donkere Audi A3 met nummerplaat 1-JUN-017.

Als iemand de daders herkent of meer informatie heeft over de wagen, kunnen zij de speurders bereiken op het gratis nummer 0800 30 300. De verzekeringsmaatschappij looft 250.000 euro uit voor tips die kunnen leiden tot de aanhouding van de daders of recuperatie van de horloges, juwelen en diamanten.