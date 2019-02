Politie en harde kern supporters Essevee zitten samen na onvrede om opgestelde pv’s Alexander Haezebrouck

21 februari 2019

16u11 0 Waregem De harde supporterskern SLC, de politie, Sv Zulte-Waregem, de burgemeester en de voetbalcel zaten afgelopen dinsdag samen nadat binnen SLC onvrede was ontstaan door enkele pv’s. “Ze voelden zich geviseerd en een rondetafelgesprek was de beste oplossing”, zegt woordvoerder van de supportersraad Geert Titeca die mee aan tafel zat.

“De afgelopen weken was onvrede ontstaan binnen de sfeergroep SLC na enkele processen verbaal die door de politie waren opgesteld”, vertelt voorzitter van de supportersraad van Sv Zulte Waregem. “Daardoor waren ook procedures in gang gestoken bij de voetbalcel, die zouden kunnen leiden naar een stadionverbod. Omdat het telkens tegen leden van de SLC was, was onrust ontstaan die vooral geuit werd op sociale media. Om de zaken te ontmijnen stelde ik een gesprek voor aan de club die er ook de politie en de voetbalcel bij haalde.” Alle partijen spreken over een erg constructief gesprek waarbij ook vijf leden van de SLC antwoorden kregen op enkele terugkerende problemen. De politie benadrukt dat er geen heksenjacht is op stadionverboden en dat ze correct handelen. “Volgens een nieuwe wet is het ook mogelijk dat een supporter eerst een waarschuwing krijgt”, zegt Titeca. “Die waarschuwing wil de politie niet geven omdat ze niet tegelijk willen vaststellen en ook rechter spelen, die rol schuiven ze door naar de voetbalcel. We hebben afgesproken dat we vanaf nu om de drie maanden samen met de SLC, het management van Essevee, de supporterslokalen en de politie samenzitten.”