Philip Himpe: “Heraanleg op- en afritten E17-N382 is prioriteit” 2019 - Een nieuwe start voor uw gemeente Peter Lanssens

04 januari 2019

16u01 0 Waregem De stemmen zijn geteld, de burgemeester en schepenen bekend. Sommigen staan voor een tweede ambtstermijn of meer, voor vele anderen wordt 2019 het begin van een nieuwe politieke uitdaging. Onze reporters gingen bij hen langs en vroegen wat zij de komende zes jaar zoal in petto hebben voor hun stad of gemeente. U leest het hier in uw regiokrant.

Waregem Er is na het afscheid van schepen Chantal Coussement één nieuwkomer in het stadsbestuur. Philip Himpe (50) - gehuwd met Nancy Vervaecke, vader van Pieter en Amelie en vanaf maart opa van zijn eerste kleinzoon - combineert het schepenambt met zijn job als baas van Elektro Himpe. De Nieuwenhovenaar haalde 1.746 voorkeurstemmen bij de verkiezingen.

Hij volgt de bevoegdheden Openbare Werken, Mobiliteit en Verkeer, Fietsbeleid en Parkeerbeleid op. “Ieder project, hoe groot of klein, moet lukken. De heraanleg van het op- en afrittencomplex van de E17 met de N382 (er komt daar tegen 2020 een ‘vlecht’, waarbij verkeer altijd aan de linkerkant rijdt en minder verkeerslichten passeert, nvdr) zal voor een vlottere doorstroming zorgen. Mijn sterkste eigenschap is dat ik goed kan luisteren en omgaan met mensen. Mijn zwakste eigenschap is dat het me soms aan geduld ontbreekt omdat ik projecten zo snel mogelijk wil realiseren. De eerste maanden zal ik me vooral moeten inwerken in lopende dossiers en nieuwe projecten opstarten die al gepland zijn. Ik wil naar een veilige en leefbare stad streven, waar de inwoners centraal staan en inspraak krijgen”, besluit Himpe, die in zijn vrije tijd actief is bij de toneelbond Nut en Vermaak en ook erg gekend is in de vinkensport.