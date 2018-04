Petitie voor voetbalplein 06 april 2018

De mogelijke bouw van zes duowoningen van sociale huisvestingsmaatschappij Helpt Elkander veroorzaakt onrust in de wijken Oostpoort en Kromme Waters in Sint-Eloois-Vijve. De bewoners vrezen dat een voetbalplein, waar tientallen kinderen spelen, zal wijken voor het bouwproject. Er ging al een petitie rond om het voetbalplein te behouden. Raadslid Xavier Wyckhuyse (Open Vld) kaartte het op de gemeenteraad in Waregem aan. Het stadsbestuur beslist uiterlijk op 14 juni over de bouwvergunningsaanvraag. "De grond is ingekleurd als woonzone", stelt schepen van Jeugd Jo Neirynck (CD&V). "En vlakbij heb je een pannakooi, die blijft staan en waar de jeugd zich uitleeft." Volgens Wyckhuyse is de pannakooi te klein. Als de stad het bouwproject vergunt, overwegen buurtbewoners om beroep aan te tekenen bij de provincie. Ze vrezen ook de hoogte van de nieuwe duowoningen, die boven hun eigen huizen zou uitkomen. (LPS)