Personeel Carrefour legt werk neer 12 mei 2018

Het Carrefour-filiaal langs de N43 bleef gisteren de hele dag dicht, net als zestien andere vestigingen in ons land.





Het personeel staakt, omdat er ontevredenheid is over het sociaal overleg sinds in januari een grote herstructurering werd aangekondigd. De Carrefour-directie ontkent evenwel beweringen over verregaande polyvalentie. Volgens Carrefour is er van gebroken uren geen sprake. Het is wél de bedoeling dat personeelsleden een hoofdtaak hebben, maar als het druk is ook elders in de winkel bijspringen.





De klanten op hun beurt konden de spontane sluiting van de hypermarkt in Sint-Eloois-Vijve niet smaken. Dit weekend is Carrefour wel weer open. De vestiging in Vijve telt 80 werknemers.





(LPS)