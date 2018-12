Patiënte in ziekenhuiskamer bestolen LSI

06 december 2018

16u52

Bron: LSI 6

Een 34-jarige patiënte van het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesziekenhuis in Waregem is op haar kamer bestolen. Vermoedelijk ging een medepatiënte met zo’n 500 euro toiletproducten uit de toilettas van Liesje Nijs uit Mullem (Oudenaarde) aan de haal terwijl ze op therapie was. “Toen ik op mijn kamer terugkeerde, was die patiënte ontslagen”, vertelt Liesje. “De politie vindt haar voorlopig niet terug en van de ombudsdienst van het ziekenhuis kreeg ik te horen dat ik maar alle waardevolle voorwerpen in een kluisje had moeten stoppen of afgeven aan het verpleegkundig personeel. Ik had ook waardevolle spullen in een kluisje gestopt, maar je kan toch niet telkens alles, tot je kledij en toiletmateriaal toe, aan de verpleegsters afgeven telkens je de kamer verlaat!? Het ziekenhuis weigert elke compensatie. Ik kwam naar het ziekenhuis om beter te worden, maar nu voel ik me nog slechter.”

De ziekenhuisdirectie laat weten dat ze alles doen om te voorkomen dat er zaken gepikt worden. “In de onthaalbrochure en informatieformulier die patiënten telkens goedkeuren, staan heel duidelijke richtlijnen. Er is klacht ingediend bij de politie en het onderzoek loopt. Ondertussen kan de patiënte nog steeds een beroep doen op het hele multidisciplinaire team voor overleg en ondersteuning.”