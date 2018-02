Parking onder Het Pand krijgt opfrisbeurt 10 februari 2018

02u38 0

De parking onder winkelgalerij Het Pand is dicht tijdens de krokusvakantie, van maandag 12 tot en met vrijdag 16 februari. Er komen nieuwe voetpaden.





De grote stenen met vervelende voegen, waar gebruikers van de parking zich aan ergeren, wijken voor gewone klinkers. Er komen ook lagere boordstenen, zodat de toegankelijkheid beter wordt. "Het is het eerste luik van een ruimer project om de parking beter in te richten", laat het stadsbestuur weten. "De parking krijgt ook een poetsbeurt, nieuwe belijningen zoals looplijnen voor voetgangers en een fris likje verf. Die werken starten op maandag 19 februari. Dan blijft de parking wél open, want die werken gebeuren gefaseerd."





Er werd recent al een waterlek onder Het Pand gedicht, want een deel stond blank. Dat was zo in de hoek van de parking waar de privé- en postfietsen en postwagens van bpost staan. Er was ook sprake van geurhinder. Wie door de werken niet of moeilijk in de parking onder Het Pand raakt, kan uitwijken naar de aanpalende parking Zuiderpromenade onder het stadsdeel Zuidboulevard. (LPS)