Parking AD Delhaize voor één keer WK-dorp SUPERMARKT SCHENKT OPBRENGST AAN CHIRO EN VOETBALCLUB PETER LANSSENS

27 juni 2018

02u25 0 Waregem Weet u al waar u donderdag de match van de Rode Duivels tegen Engeland wil volgen? Kies misschien eens voor... de parking van AD Delhaize Waregem. De opbrengst van dat eenmalige WK-dorp gaat naar Chiro Oetsjiekoetsjie en voetbalclub Jong Vijve.

De WK-gekte kan niet groot genoeg zijn, vinden zaakvoerders Tom Dewitte (29) en Sam De Cuyper (28) van AD Delhaize in de Gentseweg (N43) in Sint-Eloois-Vijve. Dus richten ze donderdag, naar aanleiding van de laatste groepswedstrijd van de Rode Duivels tegen het ook wervelende Engeland, de helft van de parking als WK-dorp in. AD Delhaize is tot nu de enige supermarkt in onze regio die dit doet. Tot duizend bezoekers kunnen er gratis terecht. Ze krijgen ook een gratis drankje, snack en een Rode Duivels-gadget. De wedstrijd volgen gebeurt op een breedbeeldscherm van 12 vierkante meter. Er zijn verder drie springkastelen, een foodstand met burgers, pasta, hotdogs en ijsjes en een bar met bier, cava, frisdrank en water.





"Vrijwilligers van voetbalclub Jong Vijve en Chiro Oetsjiekoetsjie runnen de bar en foodstand", zegt Tom Dewitte. "De opbrengst van ons WK-dorp gaat naar beide sterke verenigingen. AD Delhaize zelf haalt er dus geen winst uit. Het is wel onze manier om het eenjarig bestaan van de supermarkt te vieren. En hoe kunnen we dat beter vieren dan met een ferm WK-feestje met onze klanten."





Uitbreiding winkel

AD Delhaize krijgt gemiddeld 22.000 klanten per maand over de vloer in de Gentseweg in Sint-Eloois-Vijve. Het WK-dorp zou dus in principe snel vol moeten lopen donderdag. Waar parkeren de bezoekers best? "We roepen op om te voet of met de fiets te komen", vervolgt Tom Dewitte. "En voor wie toch met de wagen komt: je kan die ook op twee grasvelden naast AD Delhaize parkeren. We hebben die stukken grond in eigendom, omdat we van plan zijn om onze supermarkt in de loop van 2019 uit te breiden. Dat project maken we later bekend, het ontwerp is nu nog in voorbereiding", aldus Tom Dewitte. Het WK-dorp opent om 18 uur al. Na de match is er nog tot 23 uur een afterparty met de uit Sint-Eloois-Vijve afkomstige dj C Martin. "We zullen het niet later maken dan 23 uur, we doen dat uit respect voor de buurtbewoners", verduidelijkt Tom Dewitte. "We hopen op een grote opkomst, zodat we zoveel mogelijk kunnen schenken aan Chiro Oetsjiekoetsjie en voetbalclub Jong Vijve. Ons WK-dorp is er voor alle duidelijkheid enkel met de wedstrijd tegen Engeland. Het is dus niet zo dat er hier met de achtste finale weer een WK-dorp zal zijn", aldus Tom Dewitte.