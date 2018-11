Parkeerverbod in Stationsstraat 13 november 2018

Automobilisten proberen het betalend parkeren te omzeilen in het centrum. Zo parkeren bestuurders op de rijweg in de Stationsstraat, op het deel waar tweerichtingsverkeer mag, tussen de Oscar Verschuerestraat en de Markt. Daardoor kan het verkeer er niet meer vlot passeren. Tijdens de jongste gemeenteraad is nu beslist een parkeerverbod in te voeren in de Stationsstraat. Het verbod komt aan de kant van de onpare huisnummers. Er komt trouwens ook een parkeerverbod in de Meersstraat 20 en 22. Daar parkeren chauffeurs voor de garagepoorten van een nieuwe residentie. (LPS)