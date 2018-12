Parkeerverbod in Holstraat uitgebreid Maatregel geeft fietsers meer ruimte Peter Lanssens

08u03 0 Waregem Wie door de Holstraat fietst, op de strook vanaf café ’t Leeuwke, moet alert zijn. Gezien auto’s er vaak in de file richting Zuiderlaan staan, worden fietsers gehinderd op de fietssuggestiestroken. Om extra ruimte voor de fietsers vrij te maken, wordt het parkeerverbod langs de kant van de onpare huisnummers binnenkort uitgebreid tot voorbij residentie Hippopolis.

Zo kan het fietspad in de Holstraat richting Zuiderlaan verlengd worden. De maatregel is wel omstreden, want door het extra parkeerverbod zal de parkeerdruk op de resterende parkeerplaatsen toenemen. Unizo vraagt in dat kader om tijdig in te grijpen, met een extra rotatie. De stad laat daarom op advies van de verkeerscel langs beide kanten van de Holstraat twee kortparkeerplaatsen van 30 minuten en één kortparkeerplaats voor personen met een beperking inrichten.

Regelmatig evalueren

“Ik maak mij zorgen over de parkeerdruk. Sommige wagens, wellicht van chauffeurs die in de buurt werken, staan een hele dag in de Holstraat geparkeerd”, stelde raadslid Willy Benoit (CD&V) op de gemeenteraad dinsdagavond. “We gaan regelmatig evalueren”, reageerde schepen van Mobiliteit Kristof Chanterie (CD&V). “En we zijn van plan om met de beheerders van de Gaverbeekhippodroom samen te zitten. Eens alle werken daar voltooid zijn, kan de parking van de hippodroom misschien opengesteld worden voor langparkeerders. Het zou de parkeerdruk in de Holstraat doen afnemen.”