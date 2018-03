Parkeerverbod in Hippodroomstraat 08 maart 2018

De stad voert een parkeerverbod in de Hippodroomstraat in, nu er daar sinds november vorig jaar een fietsstraat is op een strook tussen de Zagerijstraat en Zuiderlaan (R35). Om de fietsstraat parkeervrij te houden, komt er nu binnenkort een parkeerverbod op de rijweg daar. De maatregel is dinsdagavond door de gemeenteraad goedgekeurd. Autoverkeer is niét verboden in een fietsstraat.





Maar fietsers hebben er altijd voorrang en mogen over de breedte van de weg rijden. Automobilisten mogen ook geen fietsers inhalen. En de maximum toegelaten snelheid in een fietsstraat is 30 kilometer per uur.





(LPS)