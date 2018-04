Pad van Hippo War naar Flanders Field 05 april 2018

Er komt een pad tussen Hippo War in Hippo Logia in de Gaverbeekhippodroom, in het bezoekerscentrum wordt de rol van het paard en de Amerikanen tijdens WOI belicht, en de Amerikaanse begraafplaats Flanders Field. "De 411 stoepnagels zijn gemaakt", stelde schepen van Cultuur Pietro Iacopucci (CD&V) in de gemeenteraad, na een vraag van raadslid Jan Balduck (N-VA). "Elke stoepnagel krijgt een voornaam om te verwijzen naar de 368 gesneuvelde Amerikaanse soldaten en 43 vermisten in de regio Waregem tijdens WOI." Het pad loopt van Hippo War in de Holstraat en zo verder via de Leeuwkestraat, Nachtegaallaan, Ruitersdreef en Galgewegel naar de Wortegemseweg, waar Flanders Field is. Het pad is tegen Memorial Day af. Op die dag, telkens de laatste zondag van mei, worden de 368 gesneuvelde soldaten en 43 vermisten op Flanders Field herdacht. (LPS)