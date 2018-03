Paardenkliniek niet vergund 16 maart 2018

De stad Waregem geeft geen bouwvergunning voor een paardenkliniek met fokkerij in de Gentse Heerweg, waar al sinds 2009 als voorbode een poortgebouw staat. Het gebouw kan er nog lang alleen staan.





Want nadat omwonenden lieten weten dat nieuwe open ruimte aansnijden niet kan, ketst nu ook het stadsbestuur het plan af.





"Er is een negatief advies van de provinciale dienst wegen en waterlopen omdat de impact op de waterhuishouding niet duidelijk is, je hebt er veel beken in de omgeving", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Kristof Chanterie (CD&V). "Er is ook een negatief advies van onze dienst Stedenbouw. Omdat het project te groot is voor landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Zo komt de inplanting te dicht bij de straat", aldus Chanterie. Er is sprake van een paardenkliniek van 20 op 15 meter rechts van het poortgebouw en van een overdekte rijpiste met achteraan stallen voor twintig paarden, samen goed voor oppervlakte van 65 op 35 meter, links van het poortgebouw. Veearts en investeerder Pascal Derde uit Laarne heeft nu drie opties. Hij zet het project stop, hij gaat in beroep bij de Provincie of hij dient een nieuwe bouwaanvraag in. "Ik kijk het dossier in en beslis later", zegt Derde.





