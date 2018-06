Overlast in winkelcentrum Het Pand 12 juni 2018

De politie van de zone Mira is sinds enkele weken voor en na schooltijd zichtbaar aanwezig in het winkelcentrum Het Pand.





"Handelaars meldden ons dat er regelmatig incidentjes zijn met tieners", zegt zonechef Jean-Pierre Coudenys. "Ze veroorzaken overlast en die pakken we aan." Nu en dan zijn er schermutselingen en worden jongeren tegen etalageramen geduwd. Daarbij zouden al enkele meisjes lichtgewond zijn geraakt. Handelaars die tussenkomen op zo'n momenten, worden uitgescholden. Coudenys benadrukt dat het niet om bendes amokmakers gaat. "Maar de feiten zijn voor ons wel ernstig genoeg om extra toezicht te houden." (VHS)