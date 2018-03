Ouders woest na opdoeken exclusieve Soccer School: "Essevee toont geen respect voor spelers" XAVIER COPPENS

26 maart 2018

02u36 16 Waregem De exclusieve voetbalopleiding Soccer School van Zulte Waregem wordt stopgezet. Ouders van de 36 spelertjes moeten nu kiezen of hun zoon aansluit bij de elitejeugdploeg of de provinciale reeksen. "Een schande", klinkt het bij de ouders, die een contract van zes jaar tekenden.

De verslagenheid is groot bij ouders van de spelertjes van de Soccer School. In de loop van de voorbije vijf jaren werden hun kinderen na scouting uitverkoren om deel uit te maken van de Soccer School van Zulte-Waregem. De jongeren tussen 12 en 17 jaar werden met vier uur training per dag klaargestoomd voor een carrière als topvoetballer en verbleven op internaat in Waregem.



De ouders tekenden een contract van zes jaar, maar woensdag besliste de raad van bestuur om de exclusieve voetbalopleiding op te doeken, om financiële redenen. De hoge kostprijs van 500.000 euro per jaar zou niet in verhouding staan tot het rendement, aangezien ook niet alle voetballertjes later bij Zulte Waregem spelen.

Geen respect

"We werden zaterdagmiddag uitgenodigd voor een infovergadering. Meer dan een uur leuterde sportief coördinator Joric Vandendriessche over de visie, missie en familie van Essevee. Allemaal flauwekul om niet te hoeven uitspreken dat de club meer dan de helft van de jongeren op straat wil zetten. Want zeg nu zelf, welke jongere uit Limburg of Aalst wil op internaat in Waregem om in de provinciale reeks van Essevee te gaan trainen? Niemand. Het is een regelrechte schande", vertelt een van de ouders.



Hun 14-jarige zoon speelt voor het derde jaar op rij in de Soccer School en kreeg de mededeling dat hij volgend seizoen verder kan spelen in de provinciale reeks. "Die jongens laten alles vallen met het oog op een voetbalcarrière. We gaan op zoek naar een club die meer respect toont voor haar voetballers", zegt de vader. Hij is keihard voor de voetbalclub. "Arrogantie troef, noem ik het. De jeugdwerking van Zulte Waregem stuikt in elkaar. Het afschaffen van de Soccer School is een pure afrekening voor hoofdcoach Thomas Caers." Een moeder pikt in. "Het is het eerste seizoen van onze zoon, maar een contract wilden ze ons niet meer geven. Ze wisten al veel langer dat de Soccer School opgedoekt ging worden."

Afrekening

De ontslagen coach Hans Beeckman is ook niet mals. "Jaren hebben die jongeren hun vroegere schoolmakkers, familie en vrienden in de steek gelaten en nu staan ze voor een voldongen feit. Het establishment kan moeilijk verdragen dat de nieuwe manier van werken loont."



Ook hij neemt het woord afrekening in de mond. Na de infovergadering kreeg de ene ouder na de andere een mail met de vraag of hun kind bij Essevee wil blijven, bij de elitereeks of provinciale afdeling. Ze krijgen zes dagen bedenktijd. Amper tien maanden geleden kregen de ouders nog een lovende brief van CEO Eddy Cordier over de werking van de voetbalschool.



"De Essevee Soccer School heeft een toekomst binnen de muren van onze club, want ons project is uniek", schreef hij. De ouders gingen zaterdag met een wrang gevoel naar huis en kiezen in de loop van de week hetzij toch nog voor Essevee, hetzij voor een nieuw voetbalavontuur voor hun zoon.