Ouders hangen naamkaartjes in bomen geboortebos 27 maart 2018

In Waregem zijn de eerste bomen aangeplant in de Valleimozaïek. Dit is de hectare grond die tussen de parking van het OLV Van Lourdesziekenhuis en de Gaverbeek ligt. Na de aanleg van de nieuwe uitrit van het ziekenhuis kreeg de stad Waregem een stuk grond van 1 hectare in eigendom. Dit gebeurde op voorwaarde dat de stad de site ook zou aanleggen. Het doel is om een extra stuk duurzaam groen in Waregem te creëren. Een deel daarvan zal ingenomen worden door het geboortebos. De kinderen die geboren zijn in 2016 en 2017 mochten, in samenwerking met de Gezinsbonden van Waregem, Beveren-Leie, Desselgem en Sint-Eloois-Vijve, hun naam symbolisch aan één van 24 maandbomen hangen.





(JME)