Oude bib wordt stadslabo tot eind 2018 22 februari 2018

02u27 0

CC De schakel vormt de aanpalende gewezen bib tot eind 2018 tot een stadslabo om. Het VTI in Waregem maakt de meubelen voor het 'Biblab'. De ramen krijgen illustraties van Flore Deman uit Waregem. Jeugdhuis Jakkedoe uit Desselgem werkt in de oude bib 'MOJJak' uit. Dat project stimuleert het ondernemerschap bij jongeren. Jakkedoe brengt verder onder meer Lichtvis mee. Dat collectief experimenteert met videomapping. Grafisch ontwerper Nick Lambrecht werkt een week per dag in de gewezen bib. Er is meer, want de dienst ontwikkelingssamenwerking wil er experimenteren met praatgroepen en plant er workshops 'Afrikaans recyclagespeelgoed'. Het Heilig Hartcollege komt er samen met Erasmus-studenten uit zeven landen nadenken over de school van de toekomst. Het startschot van Biblab is op zaterdag 24 februari, als kloppend hart van het culturele festival Kerekewere. Wie het Biblab wil gebruiken, kan zijn of haar voorstel mailen naar biblab@ccdeschakel.be. In de loop van 2019 starten dan ingrijpende werken in de oude bib, waar op termijnen kantoren en de nieuwe foyer van CC De Schakel komen. Waregem heeft sinds het najaar van 2016 een nieuwe bibliotheek op de hoek van de Holstraat en de Zuiderlaan. (LPS)