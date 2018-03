Opvallende stijgers op verkiezingslijst CD&V 19 maart 2018

02u34 0

CD&V heeft de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen af. Opvallende stijgers in de top 10 in vergelijking met 2012 zijn Maria Polfliet van 7 naar 2, Jo Neirynck van lijstduwer naar 4, Kathleen Ravelingien van 16 naar 7 en Philip Himpe van 21 naar 8.





De top 10 omvat verder Kurt Vanryckeghem (1), Rik Soens (3), Kristof Chanterie (5), Pietro Iacopucci (6), Charka Dewaele (9) en Margot Desmet (10). Daarna volgen Bart Kindt, Henri Destoop, Kim Deplancke, Nele Callebert, Nele Coussement, Jan De Graeve, Bruno Lahousse, Valerie Maebe, Koen Delie, Veronique Amez, Marie-Paule Buyck, An Vanheusden, Sven Goethals, Cindy Vanhoutte, Elise Deprez, Jochem De Brandt, Marie-Charlotte Schurmans, Simon Vansteenkiste, Line Nijs, Marc Vercruysse en Jules Godefroid. Duwers zijn Hilde Dewever en Joost Kerkhove. CD&V gaat voor zeker 50 procent en minstens 22 zetels. (LPS)