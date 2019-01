Opruiming Matco-site start donderdag Buurtbewoners hekelen gebrekkige communicatie na brand Lieven Samyn

15 januari 2019

22u50 0 Waregem Bijna precies een maand na de verwoestende brand bij het chemisch bedrijf Matco in Waregem mag de firma donderdag op de site in de Textielstraat starten met het opruimen van de resterende chemicaliën. Burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) leverde daar een vergunning voor af. Matco vond ondertussen een tijdelijke nieuwe locatie voor haar kantoren en magazijn in Kuurne.

Een informatievergadering in OC Nieuwenhove op initiatief van het stadsbestuur trok dinsdagavond zo’n honderd omwonenden. Ze kregen er een stand van zaken over de gevolgen van de brand van 19 december. “Een goed initiatief maar het kwam te laat”, vond buurtbewoner Wim Steelandt. Hij verwoordde daarmee het standpunt van vele bewoners van de wijk Nieuwenhove, waar de brand plaatsvond. “We maken ons zorgen over de roetresten in onze regenwaterputten, de schadelijkheid van de rook en het neergeslagen roet, dat ook landde op de groenten in onze moestuinen. We kregen een antwoord op bepaalde vragen, maar niet op alle. Het stadsbestuur schuift de verantwoordelijkheid wat van zich af, vind ik. Zij moesten meer en sneller gecommuniceerd hebben en onze vragen beantwoord hebben. En waarom is de brandweer hier niet aanwezig?”

Op de vergadering was schepen van Groen, Duurzaamheid, Klimaat en Natuur Maria Polfliet (CD&V), zelf ook uit Nieuwenhove, aanwezig. Zij probeerde de vragen te pareren maar moest meestal verwijzen naar het bedrijf of de aanwezige bodemsaneringsdeskundige. De schepen verklaarde zich wel akkoord om via milieu@waregem.be een coördinerende rol te spelen voor alle vragen van omwonenden. De bodemsaneringsdeskundige gaf alle omwonenden de raad contact op te nemen met de eigen verzekeringsmaatschappij of –makelaar om de eventuele rook- of roetschade te laten vergoeden.

Overmacht

CEO van Matco Christian Deslypere drukte zijn begrip voor alle bezorgdheden uit en uitte ook de wens om alle schade te vergoeden en alles netjes te kunnen afhandelen. “Matco had haar beste jaar ooit achter de rug”, klonk het. “De brand was voor ons een hele grote opdoffer. Het bedrijf voldeed aan alle normen en wetgeving, de brand- en rookdetectoren werkten perfect, maar we stonden machteloos. Na de brand deden we al het mogelijke om schade aan het milieu of de omgeving te beperken: om 23 uur was er op de avond van de brand al een firma bezig om water weg te zuigen en af te voeren. Er werd ook zo snel mogelijk een eerste dam in de Gaverbeek gelegd. Tot vandaag is een team experten op de site aanwezig om alles grondig te reinigen en slib af te voeren. We vonden ondertussen voor onze kantoren en magazijnen een nieuwe tijdelijke locatie op de terreinen van Transport Deruddere in Kuurne. Voor minstens één jaar. Maar het is de bedoeling om naar de site in de Textielstraat na een heropbouw terug te keren.”

Donderdag worden de resterende chemische op de site opgeruimd. “Om verdere verontreiniging te voorkomen”, stipt Christian Deslypere nog aan. “Een volledige afbraak is nog niet aan de orde, want de parketdeskundige is nog altijd bezig met het onderzoek naar de oorzaak.”

Staalnames

De Gaverbeek lijkt ondertussen hersteld van de vele duizenden liters latex die het na de brand te verwerken kreeg. De witte kleur en de schuimlaag zijn weg. “De aangelegde dammen konden door de vele neerslag die toen viel niet stand houden, waardoor het goedje in de Leie terechtkwam”, legde Saskia Lammens van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) op de infovergadering uit. “Dat zorgde zo’n twee dagen voor de witte kleur en ook in het waterzuiveringsstation merkte men in die periode dat de biologische afbreekmechanismen het moeilijk hadden om te zuiveren. De zuurtegraad van het water zakte ook drastisch. Maar de situatie herstelde zich vrij vlug. Wat de gevolgen zullen zijn op langere termijn voor het water, slib, waterbodem, ongewervelde organismen, waterplanten en het ecosysteem zullen latere staalnames duidelijk moeten maken.”