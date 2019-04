Opnieuw werkmateriaal uit bestelwagens aannemers gestolen LSI

03 april 2019

13u37

Bron: LSI

In de nacht van maandag op dinsdag zijn opnieuw twee aannemers in Waregem het slachtoffer geworden van een inbraak in hun bestelwagen. Voor elektricien Rik Deketele uit de Blauwe Zwaanstraat in Waregem was het de tweede keer in drie jaar tijd dat hij ’s ochtends zag dat het slot van de achterdeur van zijn bestelwagen uitgeboord was. “De dieven gingen er met de vijf duurste machines en een dure werkkoffer vandoor”, zucht Rik. “Goed voor een buit van zeven- tot achtduizend euro. Puur verlies want alles verzekeren is onbetaalbaar. De enige oplossing is ’s avonds alle materiaal uitladen en ’s morgens alles opnieuw inladen…” Ook wat verderop langs de Deerlijkseweg in Nieuwenhove (Waregem) sloegen wellicht dezelfde daders toe en gingen er ook met werkmateriaal uit een bestelwagen vandoor. Inbraken in bestelwagens van aannemers om het dure werkmateriaal te stelen, vormen al enkele jaren een ware plaag.