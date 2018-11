Opnieuw brand in silo bij Delospan 09 november 2018

02u24 1 Waregem Voor de tweede keer in amper twee maanden tijd is gisternamiddag brand uitgebroken in de stofafzuiginstallatie en silo van houtverwerkend bedrijf Delospan International in Desselgem (Waregem).

Verschillende brandweerkorpsen uit Waregem, Deerlijk en Harelbeke snelden naar de industriezone langs de Pitantiestraat.





De brand in de silo ging gepaard met een hevige rookontwikkeling en veroorzaakte schade aan het pas herstelde dak. De werknemers van het bedrijf verlieten uit voorzorg hun werkplek. De brandweer had de brand snel onder controle, maar het volledig blussen en legen van de silo nam toch opnieuw enkele uren in beslag. (LSI)