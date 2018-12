Opa John (69) schrijft emoties van zich af na dood kleindochter: “Ik wil Uma nooit vergeten” Joyce Mesdag

16 december 2018

13u37 2 Waregem John Coorevits (69) uit Desselgem verloor 13 jaar geleden zijn eerste kleindochter Uma, toen ze amper een half uur oud was. De tientallen gedichten en teksten die hij de voorbije jaren voor haar schreef, zijn nu gebundeld in het boek Boven de Wolken. De opbrengst gaat naar de gelijknamige vzw. Die maakt kosteloos foto’s van overleden baby’s, als herinnering voor later.

13 jaar geleden is het intussen, dat John zijn eerste kleinkind moest afgeven. “Ons eerste kleinkind, dat was iets waar we toch wel erg hard naar uitgekeken hadden. De hele zwangerschap was vlekkeloos verlopen, niets had ons doen vermoeden dat het zo slecht zo uitdraaien. Er moet iets misgegaan zijn bij het persen, een half uurtje nadat Uma geboren is, moesten we haar alweer afgeven.”

John schreef zijn emoties van zich af. “Ik schrijf wel vaker, en had in de maanden voor haar geboorte ook al leuke, ludieke gedichten geschreven die ik haar later zou geven. Na haar overlijden ben ik blijven schrijven, in eerste instantie om deze zware klap te verwerken, maar later ook een blijvende herinnering aan haar te creëren. Ik maak elk jaar minstens nog één gedicht voor haar. Dat ga ik dan ’s avonds bij mijn zoon en schoondochter voordragen op haar verjaardag, op 2 februari. Het is een soort van herdenkingsmomentje waar we elk jaar een vaste afspraak van maken. Ik ga dat blijven doen, zolang ik leef. ”

Toen John een tijdje geleden hoorde van de vzw Boven de Wolken, contacteerde hij hen. “Meer dan 100 vrijwilligers zetten zich in voor de vzw. Ouders die een pasgeboren baby moeten afgeven, kunnen hun hulp inroepen. Zij maken kosteloos een fotoreportage van het sterrenkindje, zodat ouders een blijvende herinnering hebben aan hun baby. Ze organiseren ook activiteiten, en ik had hen voorgesteld dat ze, als ze daar vragende partij voor waren, mijn teksten zeker mochten gebruiken voor hun werking. De vzw was meteen enthousiast: ze wilden mijn teksten graag bundelen in een boek.”

In het boek vind je heel uiteenlopende emoties terug. “Het was eerst niet mijn bedoeling om een boek uit te brengen met alle teksten die ik schreef. Het gaat toch immers om vrij persoonlijke ontboezemingen, over het verdriet dat wij hebben gevoeld toen we dat zwaar verlies moesten verwerken. Uiteraard is de grootste klap als een kindje overlijdt voor de ouders, maar ook voor grootouders is zoiets een zware last om dragen. Maar je vindt ook ‘geluk’ in het boek, want de ludieke gedichten die ik schreef in de euforie van de verwachting en het aftellen naar de geboorte, die heb ik er ook in opgenomen. Die maken ook deel uit van het verhaal.”

Intussen heeft John 6 kleinkinderen. Maar Uma zal altijd zijn oudste kleinkind blijven. “Ik vind het erg belangrijk dat we de herinnering die we hebben aan onze overleden geliefden, of het nu baby’s, kinderen of volwassenen zijn, levend houden. Dat is ook de onderlinge boodschap die ik in dit boek wil meegeven. Ik hoop dat mijn boek een steun kan betekenen voor mensen die hetzelfde meemaken, dat zou het voor mij een geslaagd project maken. Maar het is voor mij ook vooral een eerbetoon aan Uma.”

Een van de fotografen van de vzw koos passende foto’s voor in het boek. De opbrengst gaat naar de werking van Boven de Wolken. Het boek kost 20 euro en is verkrijgbaar in drukkerij Meyhui in Desselgem, Fotozaak Eggermont en yogazaak amba-amba in Waregem.