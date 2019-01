Op zoek naar gehelmde overvallers Smatch en Kruidvat LSI

30 januari 2019

De politie is op zoek naar twee daders die op 13 april en 10 augustus 2018 een overval pleegden op warenhuis Smatch langs de Staatsbaan in Zulte en winkelketen Kruidvat op de Markt in Waregem. De oproep naar tips passeerde in het opsporingsprogramma Faroek op VTM. Telkens arriveerden de daders op een scooter, zo is te zien op de bewakingsbeelden. In de Smatch in Zulte stapte de dader met de helm op het hoofd de winkel binnen en bedreigde de twee aanwezige kassiersters met een wapen. Nadat de kassiersters waren weggelopen, ging de dader met het geld uit de kassa aan de haal en ging er met zijn kompaan op de wit-zwarte scooter vandoor. Vier maanden later, op 10 augustus om 18.20 uur, sloegen mogelijk dezelfde daders toe in het Kruidvat in het centrum van Waregem. Opnieuw arriveerden twee daders op een scooter aan de winkel en stapte één van hen met zijn helm op het hoofd binnen. De nog aanwezige klanten en kassiersters werden opnieuw bedreigd met een wapen. De buit bedroeg het geld uit de drie kassa’s. Wie tips heeft die de onderzoekers kunnen vooruithelpen, kan terecht op het gratis nummer 0800/30 300 of via e-mail op opsporingen@police.belgium.eu.