Oorlogspad al meteen beschadigd 13 juni 2018

Een pas aangelegd pad tussen Hippo War in de hippodroom en de Amerikaanse begraafplaats Flanders Field is nu al beschadigd. Eén van de 411 stoepnagels is verdwenen en wellicht gestolen. Dat meldde N-VA-gemeenteraadslid Bernard Loosveldt. Het pad loopt van de Holstraat via de Leeuwkestraat, Nachtegaallaan, Ruitersdreef en Galgewegel naar de Wortegemseweg. De stoepnagel werd nabij de Ruitersdreef en Galgewegel gepikt. Schepen van Cultuur Pietro Iacopucci (CD&V) laat een nieuwe plaatsen. Elk van de 411 stoepnagels heeft een voornaam als verwijzing naar de 368 gesneuvelde Amerikaanse soldaten en 43 vermisten in de regio Waregem tijdens de Eerste Wereldoorlog, (LPS)