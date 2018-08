Onze weerman: "Het wordt een wisselvallig weekend" 24 augustus 2018

02u25 0 Waregem Onze Waregemse weerman Nicolas Roose van Noodweer Benelux geeft mee of de weergoden het weekend van de Koerse Feesten al dan niet gunstig gezind zijn.

Belangrijk, want er wordt komend weekend traditioneel veel volk verwacht op topactiviteiten zoals straat- en circustheater De Kleinste Steeple, muziekfestival Ename Music en multicultureel festival Mabatobato.





Waregemnaar Nicolas Roose verwacht vandaag tijdens de ochtend en voormiddag enkele opklaringen.





"Na de middag is er toenemende bewolking vanaf het westen, met neerslag 's avonds", steekt Roose van wal.





"De maxima zitten rond 18 graden, met een matige wind uit het westen. De neerslagkans bedraagt 40 procent. Op zaterdag voelt het vrij koel aan door een matige tot vrij krachtige bries uit het noordwesten. Het westen (en dus ook Waregem) heeft drogere papieren dan het binnenland, waar vaak een bui kan ontstaan. 's Avonds is het overal rustig. Maxima rond 18 graden. Neerslagkans: 30 procent. Op zondag is er na een frisse start ruimte voor zon. Het kwik klimt tegen het middaguur naar een aangename 20 graden. Maar in de late namiddag en 's avonds stijgt de kans op lichte regen vanaf het westen. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Neerslagkans: 40 procent", aldus Nicolas Roose. (LPS)





