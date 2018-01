Onverbeterlijke alcoholdief bijt van zich af in Delhaize-vestiging 25 januari 2018

Sammy L., een 24-jarige man uit Izegem staat samen met twee anderen terecht voor een twintigtal winkeldiefstallen. Spilfiguur L. was voornamelijk uit op sterke drank die hij vervolgens zelf uitdronk en/of verpatste.





Hij riskeert twee jaar cel. "Ach, het zijn maar winkeldiefstallen. 'Peanuts', in vergelijking met wat er allemaal gebeurt in de wereld", verklaarde de man.





Bij Colruyt waren ze bijzonder tevreden toen in het najaar van 2017 Sammy L. en zijn twee kompanen, Rabhi C. (31) uit Menen en een 26-jarige man van Marokkaanse origine zonder gekende woonplaats, werden opgepakt. Meteen waren ook de diefstallen van voornamelijk whisky en wodka opgehelderd die plaatsvonden in de vestigingen van Izegem, Tielt, Zulte, Waregem, Menen en Kortrijk. Spilfiguur Sammy L. werd gelinkt aan het grootste aantal diefstallen.





Verschillende andere feiten worden ook toegeschreven aan het groepje: een inbraak in de frituur van Wesley Laevens in Waregem, diefstal van vijf laptops bij de FOD Financiën in Waregem, een iPhone en een stel schoenen. L. werd betrapt op het moment dat hij met vier onbetaalde flessen whisky wilde buitenstappen in de Izegemse Delhaize-vestiging. Toen de winkelmanager hem daarop aansprak, reageerde hij furieus. Sammy L. zit sindsdien in de gevangenis, nu al bijna vijf maanden. Hij betwist een deel van de feiten maar riskeert twee jaar cel. Voor kompaan Abdelkader M. (26), die volgens zijn advocaat mee uit stelen ging om te kunnen overleven, vorderde het openbaar ministerie vier maanden cel. De derde beklaagde is spoorloos. De rechter velt volgende maand een vonnis. (VHS)