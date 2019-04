Onthaal op afspraak bij politiezone Mira vanaf 1 mei LSI

12 april 2019

11u20

Bron: LSI 0 Waregem Vanaf 1 mei kan je een bezoek aan de onthaalpunten van de politiezone Mira in Waregem, Zwevegem, Avelgem of Anzegem via de computer of telefoon plannen.

Op die manier hoef je geen wachttijd meer te verliezen, kan je zelf het beste moment kiezen, weet je op voorhand welke documenten en informatie je best bij hebt en kan je op meer discretie rekenen. De politie-ambtenaar kan op zijn/haar beurt de nodige tijd voorzien en op voorhand een dossier voorbereiden. Een afspraak maken kan op de website www.pzmira.be via de link ‘onthaal op afspraak’, via het telefoonnummer 056/62.67.00 of het telefoonnummer van je lokale politiepost.

Bij verlies van identiteitskaart, rijbewijs, reispas, vreemdelingenkaart of ander verblijfsdocument hoef je voortaan ook niet meer eerst langs bij de politie. Bellen op het nummer 0800/2123.2123 van DOC STOP is voldoende. Daarna kan je rechtstreeks bij de dienst bevolking terecht voor het regelen van de nieuwe documenten. Deze werkwijze bespaart je dus een extra verplaatsing.