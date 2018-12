Ontdek striproman Oorlog in Waregem Tekeningen liggen tot eind januari in bezoekerscentrum Hippo.War Peter Lanssens

12 december 2018

15u18 1 Waregem Wie wil weten hoe een striproman over de laatste weken van de Eerste Wereldoorlog in Waregem tot stand kwam, kan nog tot eind januari in het bezoekerscentrum Hippo.War in de Gaverbeekhippodroom terecht.

Auteur Ivan Adriaenssens (48) uit Maarkedal stelt er de schetsen en detailtekeningen van zijn graphic novel Oorlog in Waregem voor. Het realistische beeldverhaal vertelt over twee studenten, die de geschiedenis van Waregem tijdens WOI onderzoeken. Zo komen ze meer te weten over de in Waregem begraven Amerikaanse soldaten. De strip kost 20 euro en is te koop in de stadswinkel en de bib. Info: www.waregem.be/nieuws/oorlog-in-waregem-the-making-of-in-hippowar.