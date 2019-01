Onrust in Hemelvaart: richtingen verhuizen naar College 79 procent van lerarenkorps dient klacht in, maandag protest leerlingen Peter Lanssens

23 januari 2019

17u35 0 Waregem Scholengemeenschap Sint-Paulus hervormt. In Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, waar de verhuis van enkele richtingen naar het Heilig-Hartcollege in slechte aarde valt, wordt geprotesteerd. “Het wordt ons opgelegd”, klinkt het daar. “Àlle campusdirecteurs hebben het in unanimiteit goedgekeurd. Het evenwichtige plan is doordacht”, reageert coördinerend directeur Jean-Marie Noreillie. Er is klacht ingediend vanuit Hemelvaart, terwijl er maandag een stil protest is.

Sint-Paulus gaat na 20 jaar nauwer samenwerken met één visie en naam: Sint-Paulus school. Het betreft campussen Heilig-Hartcollege, Hemelvaart, Vibso, VTI en Aleydis in Waregem, Sint-Vincentius in Anzegem en Sint-Jan Berchmans in Avelgem. Het plan wordt nu maandag officieel voorgesteld. Maar de violen zijn nog niet gelijkgestemd. Er is protest in Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart.

Absurd

Waar 151 van de 191 leerkrachten een klacht indienden bij het agentschap voor onderwijsdiensten (Agodi). Ze vinden het in grote lijnen niet kunnen dat het College vanaf schooljaar 2021-2022 in de tweede graad het op verder studeren gerichte Bedrijfswetenschappen krijgt, terwijl Hemelvaart ‘maar’ het meer op de arbeidsmarkt gerichte Bedrijf & Organisatie krijgt. Tweede punt van kritiek: alle richtingen met Latijn of Grieks in trekken vanaf 2021-2022 (tweede en derde graad) naar het College. “We zijn niet tegen vernieuwing, de manier waarop kan niet”, zegt leerkracht en woordvoerster Inke De Leeuw.

Zwart gekleed

“Er was op 22 november wel een personeelsvergadering, gevolgd door een gesprek met het overkoepelend schoolbestuur op 5 december. Er is geluisterd, maar het plan was al goedgekeurd. En feedback krijgen we niet. Leerkrachten, ouders en leerlingen, we maken ons allemaal zorgen. We moéten iets doen, voor het kalf verdronken is. Er is maandag een stil protest op Hemelvaart. Leerlingen komen in het zwart gekleed, terwijl er aan onze school wellicht zwarte vlaggen zullen hangen. We willen geen oorlog of de boel lamleggen, we willen een constructief overleg. Jongeren kiezen nu vaak voor een schoolcultuur. Het college en Hemelvaart zijn heel verschillend, iedereen weet dat in Waregem. Straks gaan jongeren die keuze vaak niet meer kunnen maken. We hebben niets tegen de collega’s van het college, we willen échte inspraak. De hervorming omvat zeker goeie dingen, maar we zien de meerwaarde voor Hemelvaart niet.”

Unaniem goedgekeurd

Jean-Marie Noreillie, coördinerend directeur van Sint-Paulus, countert: “Het plan is met unanimiteit goedgekeurd door àlle campusdirecteurs omdat het goed doordacht, evenwichtig en op cijfers gebaseerd is. En de teneur bij de hele personeelsgroep is positief. Dat er geen inspraak is, klopt niet. Zo zijn de personeelsleden in november geïnformeerd, terwijl er op 7 december een mail naar àlle ouders vertrok. Het is allemaal op korte tijd gebeurd, dat ontken ik niet, maar we moeten vooruit. Hemelvaart krijgt ook nieuwe opleidingen, zoals alles wat met zorg te maken heeft. En ook voor Sint-Vincentius in Anzegem, dat moderne krijgt, is er trouwens goed nieuws. Er zijn nog positieve zaken, maar daarover komende maandag meer. We houden de vinger aan de pols en sturen bij waar nodig. Niet vergeten dat veel van de verschuivingen pas vanaf 2021-2022 realiteit worden. We hebben nog tijd genoeg”, aldus Noreillie.