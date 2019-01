Ongerustheid na inbrakengolf leidt tot oprichting BIN Bilkhage LSI

10 januari 2019

17u12

Een inbrakengolf op de Bilkhage in Waregem tijdens de decembermaand heeft voor ongerustheid gezorgd bij heel wat inwoners. Vanuit die bezorgdheid is door het wijkcomité het idee geopperd om in overleg met de politie van de zone Mira een Buurt Informatie Netwerk (BIN) op te richten. Een informatievergadering voor geïnteresseerde buurtbewoners van de wijk tussen het station, de Expressweg, de Vijfseweg en Sint-Eloois-Vijve (Lindestraat, Roterijstraat, Mussekouter, Bilkhage, Eikenlaan,….) zal op maandag 21 januari om 19u30 in het stedelijk ontmoetingscentrum De Bilkhage in de Lavendellaan 31 in Waregem plaatsvinden. De toegang is gratis en vooraf inschrijven is niet nodig. “In december zijn er op korte tijd een tiental inbraken gepleegd”, aldus buurtbewoner Tony Van Den Hende. “Telkens waren de dieven uit op geld en juwelen. Vaak werden ramen ingegooid en alles doorzocht. Samenwerken om in de buurt een oogje in het zeil te houden en elkaar bij verdachte handelingen op de hoogte te brengen, is de bedoeling.”