Ondernemers hangen AED-toestel in publieke ruimte 03 juli 2018

02u37 0 Waregem Opmerkelijk initiatief in Waregem, waar Wim Rogé van iDocta en Philip Himpe van Electro Himpe hun AED-toestel niet in hun bedrijf, maar in het openbaar hangen. Een AED is een draagbare defibrillator en helpt bij het reanimeren.

Bij iDocta is dat aan de buitengevel, terwijl Himpe zijn AED-toestel aan de vrije basisschool in Nieuwenhove liet hangen. Daar stopt het niet: want de bedrijven richten nu 'ondernemers met een hart voor Waregem' op. Ze willen elke ondernemer warm maken om in een AED te investeren en die in het openbaar op te hangen. "Onze droom is dat elke Waregemnaar een AED ter beschikking heeft binnen een redelijke afstand van pakweg 300 meter", zeggen Wim Rogé en Philip Himpe, die tevens CD&V-gemeenteraadslid is. De inwoners van Waregem kunnen vanaf oktober op www.aed-waregem.be nagaan waar de dichtste AED beschikbaar is, terwijl de namen van deelnemende bedrijven geafficheerd worden op de website. De firma's worden verder opgenomen in een folder, die in oktober in alle brievenbussen in Waregem gebust wordt. Het is verder fiscaal interessant en je krijgt als bedrijf een positief imago.





Levens redden

Een AED-toestel of automatische externe defibrillator analyseert het hartritme van het slachtoffer en geeft een stroomstoot als dat nodig is. Dagelijks krijgen bijna 30 mensen in ons land een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Amper 7 procent overleeft. Als een slachtoffer binnen de drie minuten gereanimeerd wordt met een AED, stijgt de overlevingskans tot 70 procent. (LPS)