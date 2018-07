OLV van Lourdes Ziekenhuis opent zorgmuseum 20 juli 2018

De voorbije zestig jaar groeide het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes Ziekenhuis in Waregem uit van een eenvoudige kliniek aan de Vijfseweg tot een dynamisch regionaal vernieuwd ziekenhuis met 267 bedden. Omdat in die periode ook de geneeskunde gestaag evolueerde, stelt het ziekenhuis nu interessante medische objecten en toestellen in een zorgmuseum voor. Bezoekers kunnen in het zorgmuseum, ingericht in een lokaal in de centrale gang, zien hoe het er vroeger aan toeging.





Zo hangen er oude anatomische figuren aan de muur, terwijl er ook foto's te zien zijn van vroegere operatiezalen. Je ziet er verder onder meer pacemakers, radiologische lampen, een schedel, allerlei instrumenten die gebruikt werden en leert bij over bizarre ideeën die ooit geloofd werden en nog veel meer. Het zorgmuseum is een initiatief van algemeen directeur Richard Neirynck, technisch directeur Hugo Vandamme en oud-hoofdverpleegkundige van het operatiekwartier Luc Decock. Zij stelden het pas ingerichte zorgmuseum deze week voor in het Lourdes-ziekenhuis. Het zorgmuseum is voor iedereen toegankelijk. Een toelichting op afspraak aanvragen kan, maar het zorgmuseum is tijdens de week ook op enkele vaste momenten te bezoeken. De openingsuren worden nog verder bepaald momenteel. Wie een afspraak wil maken: communicatie@ziekenhuiswaregem.be. (LPS)