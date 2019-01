Olifantwegel in Nieuwenhove in nieuw jasje: veilige verbinding voor fietsers en voetgangers Peter Lanssens

14 januari 2019

16u32 0 Waregem De Olifantwegel in Nieuwenhove zit in een nieuw jasje. De heraanleg van de wegel, een veilige voet- en fietsverbinding weg van gemotoriseerd verkeer, kostte 50.000 euro. Het is een volgende stap in het uitrollen van een netwerk van duurzame fiets- en wandelverbindingen in Waregem.

Eerder werden al de Hoogmolen-, Paters-, Ter Elst- en Potegemwegel in Waregem en de wegels op Ter Zompt – Kleurvinge en Kouters in Beveren-Leie vernieuwd. “We hopen om via een goed onderhouden netwerk aan trage verbindingen het stappen en trappen te stimuleren”, zeggen CD&V-schepenen Kristof Chanterie, Maria Polfliet, Pietro Iacopucci, Philip Himpe en Rik Soens. Alle wegels krijgen trouwens identieke groene wegwijzers, gefinancierd door de provincie West-Vlaanderen.