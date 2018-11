Oldtimer Event strikt BMW 507 Roadster WAGEN UIT JAREN 50 IS 3 MILJOEN EURO WAARD JOYCE MESDAG

28 november 2018

02u23 0 Waregem Op het Waregem Oldtimer Event dit weekend kan je onder meer een BMW 507 Roadster bewonderen uit de jaren 50, die volgens kenners maar liefst 3 miljoen euro waard is. "De kans dat je er ooit nog eens zo één tegenkomt, is nihil", zegt organisator Wim Soenens. "Deze BMW belandt zo goed als zeker in een privécollectie van iemand die 'm veilig binnen laat staan."

Organisator Wim Soenens is dit weekend al aan zijn vierde editie van Waregem Oldtimer Event toe in Waregem Expo. Duizenden bezoekers - vorig jaar waren ze met 8.000 - zullen er zich een weekend lang aan 150 heel verschillende oldtimers uit alle hoeken van Europa kunnen vergapen. En het moet niet bij dromen blijven: "Alle aanwezige auto's worden te koop aangeboden", zegt Wim.





Alles origineel

Wim Soenens had al een tijdje enkele pareltjes in petto voor deze editie: een vooroorlogse BMW 328 Roadster uit 1938 ter waarde van 1 miljoen euro, en een Lamborghini 400GT 2+2 van 1967 met een waarde van 750.000 euro. "Twee prachtwagens waar ik toch ook al fier op was. Maar vandaag (gisteren) kreeg ik onverwachts nog bevestiging dat er een BMW 507 Roadster uit de jaren 50 naar Waregem komt." De wagen zou maar liefst 3 miljoen euro waard. En dat is straffe kost. "Het gaat echt om een topwagen, het beste van het beste. Er zijn er destijds nog geen 250 van gemaakt. Ik heb er in al die tijd dat ik met oldtimers bezig ben nog geen enkele te koop weten staan. Een van de standhouders die hier te gast is, kon er vorige week één op de kop tikken in Zwitserland. Voor zo'n pronkstuk maken we uiteraard graag plaats. Hij komt van een Duitse eigenaar die hem nu en dan uitleende aan het BMW-museum. Daar hebben ze de wagen helemaal doorgelicht, en konden ze bevestigen dat alles nog origineel is van de motor en het kleur tot het interieur."





De kans dat je een dergelijke wagen ooit nog eens ergens ziet, is quasi onbestaande. "Dat is geen wagen die eigenaars nu en dan eens uithalen voor een plezierritje. Die wagen belandt bijna zeker in een privécollectie, om er veilig binnen te blijven staan."





Beveiliging

Vanaf donderdag komen alle oldtimers aan. De meest exclusieve wagens worden in anonieme vrachtwagens vervoerd. "Overdag houden 6 anonieme veiligheidsagenten een oogje in het zeil", vertelt Wim. "Zij zijn erop getraind om mensen op te merken die te veel aandacht hebben voor de verschillende toegangspoorten en camera's overal. 's Nachts is er bewaking en er is ook een modern alarmsysteem voorzien."





Toprestaurateur Arie-Jean Gernaert uit Waarschoot zal er ook bij zijn, en hij brengt de Bugatti mee waar hij al 5 jaar mee bezig is. "Als die af is, zal die ook ergens in de prijsklasse van onze duurste BMW dit weekend eindigen. Aangezien hij geen wisselstukken meer kan krijgen voor die wagen, maakt hij die allemaal zelf. Echt straf wat die man doet."





De beurs is vrijdag open van 13 tot 21 uur, en op zaterdag en zondag van 9.30 tot 18.30 uur. Kaarten kosten 15 euro. Meer info op www.oldtimerevent.be.