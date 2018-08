Oesters en champagne bij de vleet, "maar goedkoop is anders" 29 augustus 2018

02u44 0 Waregem Nu feestzaal Redpath was gesloopt, was er op de weegplaats kant Holstraat plaats vrij voor de nieuwe publiekstent Kan Nejd's. Ruim 500 flessen champagne en 1.500 oesters lagen klaar voor de toeschouwers, maar een stormloop bleef uit.

De prijzen waren voor sommige mensen net iets te duur, zoals bijvoorbeeld 65 euro voor een fles champagne van Laurent-Perrier en 10 euro voor zes oesters. Vrienden Dirk Taverne (55) en Carine Van Wassenhoven (57) uit Veldegem, Rik Vackier (69) uit Zedelgem, Sien Akset (63) uit Brugge, Katrien Delsoir (56) uit Deerlijk en Cathy Godts (42) en Marnix De Loof (65) uit Waregem vonden het wel tof in de Kan Nejd's tent, al hebben ze een uur op hun drankjes moeten wachten. "Wat ook wel onze fout was, want we waren hier wel heel vroeg, om 12.30 uur al", lacht Katrien. "Echte dronkaards zijn altijd wat vroeger op pad hé. Waarom Waregem Koerse? Voor het gezelschap en om te genieten van de sfeer natuurlijk", aldus Katrien, die een prachtige en originele, zelfgemaakte hoed met Venetiaanse maskers droeg (zie ook p.16).





De traditionele kramen met pintjes lokten wel massa's volk, al kostte een pintje er 3 euro, wat een stijging was van 50 cent in vergelijking met vorig jaar. Al liet niemand dat aan zijn hart komen, want er werd zoals altijd behoorlijk stevig gedronken op de Koerse. (LPS)