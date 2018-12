OC De Roose vernieuwt werking Peter Lanssens

19 december 2018

16u20 0

Er zijn sinds kort enkele vernieuwingen in OC De Roose op de Biest. De schermen in beide zalen hebben nu digitale tv, terwijl het mogelijk is om een laptop of usb-stick aan te sluiten. De verenigingen die het OC gebruiken, maken zo hun presentaties beter. Verder mogelijk: met een beamer op een scherm projecteren en/of de twee professionele muziekinstallaties gebruiken, waar je ook digitale toestellen op kan aansluiten. Het is opgenomen in het verhuurpakket. Verenigingen en burgers kunnen het OC gebruiken. Reserveren: paul.kindt@outlook.be.