Nutswerken op Zuiderlaan en Westerlaan starten Peter Lanssens

04 april 2019

09u54 0 Waregem Er zijn nutswerken op de Zuiderlaan (R35) in Waregem gestart. Een overzicht.

Op donderdag 4 april is de Zuiderlaan dicht tussen de Meersstraat en Henri Lebbestraat, ook voor voetgangers en fietsers. Er staat een mobiele kraan. Omrijden doe je via de Verbindingsweg, Expresweg en Henri Lebbestraat. Er wordt van donderdag 4 tot en met vrijdag 12 april ook gewerkt op de Westerlaan, tussen de Lebbestraat en de Duthoystraat. De rijweg is er volledig dicht, ook voor voetgangers en fietsers. Omrijden doe je via de Henri Lebbestraat, de rotonde Stormestraat en de Jozef Duthoystraat. Er wordt van donderdag 4 tot en met donderdag 25 april verder gefaseerd gewerkt op de Zuiderlaan. Die werf schuift geleidelijk op van de Verbindingsweg naar de Duthoystraat, in de Westerlaan. Het verkeer kan daar over een versmalde rijstrook. Maar om files te vermijden, wordt aangeraden om de Zuiderlaan en Oosterlaan te nemen, richting station.

Dubbele riolering

De werken in de Zuiderlaan, een verdere timing volgt, zullen uiteindelijk acht maanden duren. Het gaat over de gefaseerde aanleg van een dubbele riolering van de rotonde aan de Verbindingsweg tot over het kruispunt met de Meersstraat. Nodig in het kader van de bouw van een nieuw hotel en flatgebouwen, naast het Regenboogstadion van eersteklasser SV Zulte Waregem.