Nu ook ziekte van Newcastle vastgesteld bij pluimveehouderij in Waregem 18 juli 2018

02u38 0 Waregem Gisteren stelde het FAVV de besmettelijke vogelziekte van Newcastle vast bij een pluimveehouderij in Waregem. Het is al de derde pluimveehandelaar waar de besmetting werd vastgesteld. Eerder was een pluimveehandelaar uit Zulte al slachtoffer.

Het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) stelde de besmetting gisteren vast op het bedrijf van pluimveehandelaar Stefaan De Baere langs de spitaalstraat in Waregem. De Baere is de echtgenoot van Waregems schepen voor landbouw Maria Polfliet. Voor De Baere zit er voorlopig niets anders op dan al zijn pluimvee te ruimen ofwel te vaccineren en 60 dagen quarantaine te plaatsen, dat bepaalt het FAVV. Er is een beschermingsgebied ingesteld op een straal van 3 kilometer en een toezichtsgebied in een straal van 10 kilometer van het bedrijf. In die zones is een verbod van kracht voor het verplaatsen van alle pluimvee en broedeieren. Alle professionele pluimveehouders in deze zones moeten een bedrijfsinventaris overmaken aan het Voedselagentschap. In een straal van 500 meter rond het bedrijf moet alle pluimvee, zowel van hobbyhouders als op professionele bedrijven, opgehokt en gevaccineerd worden. Hier moet ook elke hobbyhouder een inventaris van zijn pluimvee en een vaccinatiebewijs overmaken aan de gemeente. Voor de mens is de ziekte van Newcastle ongevaarlijk. (AHK/LSI)