Nu ook latex in de Barmbeek en Ezelbeek: vervuiling wel minder erg dan na brand bij Matco Hans Verbeke

07 maart 2019

18u15 0 Waregem In de Barmbeek en de Ezelbeek, die slingeren op de grens tussen Desselgem en Beveren-Leie, is een latexvervuiling vastgesteld. Het goedje kleurde sinds woensdagmiddag de beken hagelwit, vandaag is dat kleur al fel afgezwakt als gevolg van de regen. De latex is afkomstig van de recent gesloten tapijtweverij Vanden Berghe.

De brandweer legde woensdagavond een kleine dam op de Ezelbeek ter hoogte van het nieuwe zorghotel dat opgetrokken wordt langs de Grote Heerweg. De dam moest een verdere verspreiding vermijden van een vervuiling die ’s middags was vastgesteld. De Barmbeek en de Ezelbeek kleurden toen plots spierwit. Vandaag, donderdag, is die kleur al fel afgezwakt. Uit metingen door de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt dat er nauwelijks impact is op de Leie, waar de Ezelbeek in uitmondt.

Latex van bedrijf in vereffening

Uit onderzoek bleek dat de beken vervuild waren door latex die per ongeluk geloosd werd. Het goedje is afkomstig van de voormalige tapijtweverij Vanden Berghe langs de Barmbeekstraat. Het familiebedrijf is sinds half november vorig jaar in vereffening als gevolg van de crisis in de textielsector. Er is al maanden geen industriële activiteit meer. Wel is men in het bedrijf bezig met na te gaan welke van de aanwezige producten nog in aanmerking komen voor verkoop. Tijdens die activiteit is er iets misgelopen, waardoor de latex vrijkwam.

Geen gevaar voor de volksgezondheid

De dam die woensdagavond door de brandweer was aangelegd, werd door de druk van het water enigszins opengeduwd. “Daardoor was er toch beperkte doorsijpeling mogelijk naar de Leie”, zegt Maria Polfliet, schepen van milieu in Waregem. “Dat blijkt nu overigens een goeie zaak, want gezien er al een tijd geen verse lozing van latex meer is, kan het goedje verdund naar de Leie stromen. Die verdunning werd extra in de hand gewerkt door de jongste regenval. Er is dan ook geen gevaar voor de volksgezondheid.”

De latexvervuiling doet terugdenken aan wat gebeurde na de zware brand bij het chemisch bedrijf Matco, halfweg december vorig jaar. Toen waren de gevolgen echter veel erger omdat er gigantische hoeveelheden latex in de Gaverbeek en vervolgens in de Leie waren terechtgekomen.