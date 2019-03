Noorder- en Westerlaan weer open voor verkeer Peter Lanssens

22 maart 2019

16u30 0 Waregem Na ruim twee jaar werken zijn de Noorder- en Westerlaan (R35) weer open voor het verkeer. De heraanleg kostte 6,5 miljoen euro. Er is vanavond om 18.30 uur een officiële opening in de Westerlaan nabij het Atheneum, in aanwezigheid van het stadsbestuur en het agentschap wegen en verkeer (AWV) West-Vlaanderen.

Aannemer Aclagro voerde de werken uit. Belangrijk: het kruispunt Zeswegen is beveiligd. De Molen- en Muizelstraat komen niet meer op het kruispunt uit. Ze zijn nu verbonden met elkaar en bereikbaar via de Olm- en Processiestraat. Ook nieuw: je slaat vanuit de Zeswegenstraat enkel nog rechts de Westerlaan in, richting Zuiderlaan. Links richting station mag niet meer. Je rijdt nu via de Weversstraat in die richting. Verder: je mag vanuit De Westerlaan niet meer de Zeswegenstraat inslaan. Wie naar het Gaverke moet, rijdt nu via de Toekomststraat. Voor fietsers en voetgangers blijven alle richtingen op het kruispunt Zeswegen mogelijk. Ook belangrijk: de heringerichte omgeving aan het station, met een kluifrotonde en grote bushalte. De Noorderlaan is nu een fietsstraat, waar gemotoriseerd verkeer achter de fietsers moet blijven. Er geldt in zowel de Wester- als de Noorderlaan een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Verder in het pakket: nieuwe gescheiden riolen, een nieuw wegdek, brede voetpaden en groen, onder meer met 75 nieuwe bomen. Bijna alle stadsbussen verdwijnen uit het stadscentrum. Zeker de schoolbussen stoppen nu aan nieuwe haltes bij de ring. Het is voor leerlingen niet ver stappen naar hun scholen. En het moet de verkeersdruk in het stadscentrum verminderen.

Fietsveilig?

Oppositiepartij Open Vld/N-VA stelt zich wel vragen bij de aanpak. “Waregem is wellicht de enige centrumstad in Vlaanderen waar fietsers voor een stuk midden de rijweg mogen of moeten rijden, op een ringweg rond het centrum”, zegt gemeenteraadslid Xavier Wyckhuyse. “Elders in Nederland en Vlaanderen waar stukken ring worden vernieuwd, wordt gekozen om aparte fietsstroken aan te leggen. Zodat fietsers apart rijden en niet tussen en naast het auto- en vrachtverkeer. Door fietsers tussen auto’s, bussen en vrachtwagens te laten rijden, zal de situatie volgens ons dagelijks meer dan gevaarlijk zijn.”

Werken in Zuiderlaan

Er wenken nog werken op de ring. Begin april vat aannemer Verhelst werken in de Zuiderlaan aan, die acht maanden zullen duren. Het gaat over de gefaseerde aanleg van een dubbele riolering van de rotonde aan de Verbindingsweg tot over het kruispunt met de Meersstraat. Er zullen lokale omleidingen zijn.