Nog kaarten voor laatste soloshow Walter Baele Peter Lanssens

13 maart 2019

Acteur en komiek Walter Baele (54), die in Waregem en Zulte opgroeide, zet wellicht een punt achter zijn soloshows. Wie hem nog eens alleen op het podium wil zien, kan dat op woensdag 20 maart om 20 uur in CC De Schakel in Waregem. Waar ‘de man van 1.001 typetjes’ met zijn mimiek en timing in enkele seconden tijd een nieuwe fantasiewereld tot leven zal wekken. Wie Walter Baele nog niet zou kennen: hij schitterde onder meer als Willy Naessens in de komische VTM-show Tegen de Sterren op. Er zijn nog enkele kaarten (15 euro) voor zijn ‘No Man Show’ in De Schakel. De zaalshow is een initiatief van koninklijk cabaretgezelschap De Zingende Sterren. Info: www.dezingendesterren.be. Walter Baele plant daarna in 2020 nog een ‘best of-tournee’ door Vlaanderen.